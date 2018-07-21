В ЦРУ назвали отношения с Китаем холодной войной

Китай ведет холодную войну против США, считает зампомощника главы отдела ЦРУ по Восточной Азии Майкл Коллинз. На ежегодном мероприятии Aspen Security Forum в Аспене (штат Колорадо) Коллинз заявил, КНР усиливает влияние во всем мире, чтобы сместить США с места лидирующей сверхдержавы, сообщает телеканал CNN в субботу, 21 июля.

«Судя по их собственным выражениям и по тому, что говорит Си (Си Цзиньпин — председатель КНР), я бы утверждал, по сути, что то, что они ведут против нас, это, по большему счету, холодная война», — заявил сотрудник ЦРУ, пояснив, что речь идет не об отношениях, в которых раньше находились СССР и США, а о «холодной войне по сути этого определения».

Холодная война подразумевает использование всех возможных средств — законных и незаконных, государственных и частных, экономических и военных — для того, чтобы подорвать положение страны-соперника, не вступая при этом в конфликт, указал Коллинз, пояснив, что «китайцы не хотят конфликта». По его мнению, Пекин «хочет, чтобы все другие страны, принимая решения по политическим вопросам, занимали сторону Китая, а не США, так как китайцы все больше рассматривают конфликт с США и нашими ценностями как конфликт систем».

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