В цивилизованных странах потребителей защищает закон

28 апреля 2018 года в «Зеркало» была опубликована статья под названием «Соль с примесью». В статье рассказывалось о добыче «Azеrsun Holdinq» сырья для производства соли в озере Масазыр, куда сливаются канализационные воды из близлежащих домов.

«Зеркало» решило продолжить расследование и выяснить, что происходит на озере Масазыр сегодня. Прекращен ли выброс сточных вод в Масазырское озеро?

Но глава исполнительной власти Абшеронского района в поселке Масазыр Шахлар Гасанов нас разочаровал. «Сточные воды продолжают сливать в Масазырское озеро»,- сказал он, но пообещал, что скоро с этим будет покончено.

«Ведутся работы по строительству очистительных сооружений», — сообщил глава исполнительной власти. Но это было единственное радостное известие, потому что на вопрос, когда закончатся работы, последовал неопределенный ответ: «В ближайшее время».

Выброс неочищенных сточных вод в озеро, которое является основным источником соли в стране, противоречит элементарным нормам санитарии. Мы решили выяснить позицию Республиканского Центра гигиены и эпидемиологии.

Однако, как заявил «Зеркало» заведующий санитарно-гигиеническим отделом Республиканского центра Зияддин Кязымов производство соли и других продуктов контролирует

Агентство продовольственной безопасности.

Заместитель председателя Агентства продовольственной безопасности Баларагим Гулиев, к которому мы обратились, отметил, что для проведения расследования данного вопроса надо обратиться в Агентство в письменной форме.

Неужели общеизвестный факт слива неочищенных сточных вод в Масазырское озеро требует специального расследования?

«Согласно существующим законам для проведения проверки субъекта предпринимательства необходимо получить надлежащую выписку из Министерства юстиции. Выписка выдается за год вперед в случае проведения плановой проверки или на основании информации, поступившей из правоохранительных органов. Поводом для проведения проверок может также явиться публикация в СМИ», — сказал Баларагим Гулиев.

«Но в «Зеркало» уже была опубликована статья про сточные воды, которые сливаются в Масазырское озеро», — заметил наш журналист.

«В этом случае мы можем обратиться в министерство юстиции и получить надлежащую выписку», — сказал Б. Гулиев.

Однако, как подчеркнул заместитель Агентства, не только его организация несет ответственность за безопасность продовольственных товаров. По его словам ответственность падает и на производителя и на потребителя. «Потребитель должен знать, что за товар он покупает, и уметь защитить себя», — считает заместитель руководителя агентства Баларагим Гусейнов.

«Причем тут потребитель? Вот уже в течение многих лет азербайджанские чиновники разного уровня заявляют о том, что потребитель должен знать, что за товар он покупает и уметь защитить себя. Хочу сказать этим чиновникам, что в цивилизованных странах потребителей защищает закон», — возмутился председатель Союза потребителей Азербайджана Эюб Гусейнов.

Согласно Положению «Об Агентстве продовольственной безопасности» одной из его задач является контролирование производства, транспортировки и условий содержания пищевых продуктов, в том числе и соли.

Интересно, а какую соль использует Баларагим Гулиев? Узнаем в следующий раз и обязательно поделимся с читателем-потребителем. Мы продолжим наше расследование…

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