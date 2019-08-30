В Центре военных игр проводится командно-штабное учение

Согласно утвержденному министром обороны плану подготовки на 2019-й учебный год, в Центре военных игр Вооруженных сил стартовало командно-штабное учение с компьютерной поддержкой.

Как сообщили в министерстве обороны, основной целью учения ставится совершенствование практических навыков по применению командирами и штабными офицерами сил и ресурсов в различных условиях, возникших в ходе организации и ведения боя, пишет Report.

Привлеченный к учениям личный состав с помощью симуляционных средств выполняет задачи по непрерывному, умелому и решительному управлению подразделениями в ходе боевой деятельности.

| 2019-08-30T17:20:01+00:00 30 августа 2019, 18:33|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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