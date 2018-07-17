В центре Праги обрушилось здание

В центре Праги (Чехия) на улице Микуландская обрушилась часть здания. В результате чего как минимум пять человек оказались под завалами, передает издание iRozhlas.

По данным пожарных, обрушился пол на площади пять на десять метров. При этом дом находился на реконструкции, отмечает портал. Ранее в нем находилась начальная школа, однако после реконструкции в нем собирались разместить мастерские для студентов Высшей школы прикладного искусства.

Как сообщается, три человека уже достали из-под обломков и отправили в больницу. Пресс-секретарь спасательной службы рассказал, что состояние одного из пострадавших тяжелое, его планировали ввести в искусственную кому. Состояние еще двоих оценивается как средней тяжести.

На данный момент спасатели продолжают поиски еще от двух до четырех человек.

На месте происшествия работают кинологи, спецтехника, а также психологи. Из-за большого количества спасателей и техники было ограничено движение в районе близлежащих улиц.

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