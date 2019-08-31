В центре Москвы загорелся автобус

В центре Москвы на Тверской улице рядом со столичной мэрией загорелся пассажирский автобус. Внутри него находились люди, которым водитель помог быстро покинуть салон. Он же вызвал и пожарный расчет.
В Мосгортрансе сообщили, что произошло все около 20:00. В это время автобус 904-го маршрута выполнял рейс. После обнаружения неполадок водитель припарковался у остановки. Пострадавших при ЧП нет.
— Причины случившегося установят специалисты группы производителя автобуса ГАЗ совместно с Мосгортрансом, — сказали в пресс- службе предприятия «РИА Новости».
Огонь распространился на площади шесть квадратных метров. Пожарные «запенили» заднюю часть общественного транспорта. Очаг возгорания находился в моторном отсеке пассажирского автобуса.
Очевидцы происшествия в социальные сети выкладывали видео с горящим автобусом.