В центре Москвы загорелся автобус

В центре Москвы на Тверской улице рядом со столичной мэрией загорелся пассажирский автобус. Внутри него находились люди, которым водитель помог быстро покинуть салон. Он же вызвал и пожарный расчет.

В Мосгортрансе сообщили, что произошло все около 20:00. В это время автобус 904-го маршрута выполнял рейс. После обнаружения неполадок водитель припарковался у остановки. Пострадавших при ЧП нет.

— Причины случившегося установят специалисты группы производителя автобуса ГАЗ совместно с Мосгортрансом, — сказали в пресс- службе предприятия  «РИА Новости».

Огонь распространился на площади шесть квадратных метров. Пожарные «запенили» заднюю часть общественного транспорта. Очаг возгорания находился в моторном отсеке пассажирского автобуса.

Очевидцы происшествия в социальные сети выкладывали видео с горящим автобусом.

| 2019-09-01T01:34:22+00:00 1 сентября 2019, 03:25|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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