В центре Москвы горит промышленное здание, площадь пожара составляет 2 тыс.кв.метров

Площадь пожара в промышленном здании в центре Москвы увеличилась до 2 тысяч квадратных метров, к тушению привечен вертолет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.

Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что пожарный пострадал при обрушении горящих перекрытий в пустующем промышленном здании в центре Москвы на улице Дубининская. По данным ГУМЧС, сообщение о возгорании в доме 41, строение 4 на Дубининской улице поступило в 6.18. Сообщалось о возгорании на площади 1 тысяча «квадратов».

«Площадь пожара составляет 2 тысячи квадратных метров. На место привлечена авиация МАЦ. Вертолёт произвел 2 сброса воды», — сообщили в ГУМЧС.