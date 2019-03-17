В центре Киева произошли столкновения

На Михайловский площади в Киеве в воскресенье, 17 марта, во время мероприятия Народная встреча с Петром Порошенко произошла потасовка. Об этом сообщает РБК-Украина.

Активисты с плакатом, на котором написано: «Где отрубленные руки?» в ходе выступления Петра Порошенко начали выкрикивать: «Позор!». Люди с другой стороны, которые пришли поддерживать президента Порошенко, ответили агрессией в отношении активистов.

Кроме того, неизвестные лица, которые стояли позади, порвали плакат активистов.

Отмечается, что полиция коммуникация пытались остановить схватку.