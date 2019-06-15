В центре Берлина нашли бомбу времен Второй мировой войны

Американскую 100-килограммовую бомбу времен Второй мировой войны нашли во время строительных работ недалеко от Александерплац в центре Берлина, сообщила местная полиция, передает РИА Новости.

«Бомба времен Второй мировой войны в районе Митте должна быть обезврежена еще сегодня на месте. В настоящий момент наши коллеги проводят необходимые приготовления», — сообщается в Twitter берлинской полиции.

Полиция просит принять во внимание, что территория вокруг места находки до ночи будет оцеплена. Пока неизвестно, сколь обширным будет оцепление и затронет ли оно близлежащий торговый центр Alexa и саму Александерплац.

| 2019-06-14T23:49:36+00:00 15 июня 2019, 05:12|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss