В центре Берлина нашли бомбу времен Второй мировой войны

Американскую 100-килограммовую бомбу времен Второй мировой войны нашли во время строительных работ недалеко от Александерплац в центре Берлина, сообщила местная полиция, передает РИА Новости.

«Бомба времен Второй мировой войны в районе Митте должна быть обезврежена еще сегодня на месте. В настоящий момент наши коллеги проводят необходимые приготовления», — сообщается в Twitter берлинской полиции.

Полиция просит принять во внимание, что территория вокруг места находки до ночи будет оцеплена. Пока неизвестно, сколь обширным будет оцепление и затронет ли оно близлежащий торговый центр Alexa и саму Александерплац.