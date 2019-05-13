В центре Баку появится уникальный парк

Первая зона Бакинского центрального парка будет передана в пользование жителей города в мае, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на сайт SkyscraperCity Azerbaijan.

Первая зона парка состоит из шести участков, соединенных между собой надземными пешеходными переходами и аллеями.

Отметим, что в рамках проекта по строительству новых дорог, озеленению и благоустройству на территории Баку, известной как “Советская”, уже проделана большая работа. Центральным объектом проекта станет один из самых крупных парков города.

Уже завершено озеленение и благоустройство территории площадью 23 гектара. В том числе перед комплексом мечети Тезепир построена подземная автостоянка на 347 автомобилей. На улицах Физули, Мирзааги Алиева и Абдуллы Шаига построены пешеходные мостики, высажены деревья на всей территории парка.