В Центральной научной библиотеке НАНА состоится презентация книги журналиста Арифа Алиева

В канун Дня Национальной Журналистики увидела свет новая книга Арифа Алиева.

Документальная повесть «350» известного журналиста-исследователя проливает свет на одну из тайных страниц нашей истории: как была оккупирована первая независимая Азербайджансакая Республика?

Повесть посвящена безымянным героям – бойцам Яламинского гарнизона, отдавшим жизнь за независимость Азербайджана в неравном бою с Красной Армией в апреле 1920 года.

Целый век от азербайджанского народа скрывалась правда. В научной литературе и учебниках утверждалось, что большевистская Россия не нападала на независимую республику, а пришла на помощь азербайджанскому народу, по его же приглашению; что большевикам не было оказано никакого сопротивления от Самура до Баку; что солдаты мусаватской армии повсеместно добровольно сдавались в плен, а жители городов организовывали на станциях бойцам Красной Армии радушный прием.

Презентация книги состоится 20-го июля в 15.00 в Центральной Научной Библиотеке НАНА. На презентации будет рассказано о документальном фильме, который снимается киностудией АРАН на основе повести,

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