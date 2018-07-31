В ЦАР погиб журналист Орхан Джемаль и двое его коллег

В Центральноафриканской Республике погибли журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев, сообщили телеканалу «Дождь» два источника в «Центре управления расследованиями». Они снимали документальный проект о работе «ЧВК Вагнера». По словам одного из собеседников, гибель съемочной группы подтвердили в миссии ООН в ЦАР, а также местные госслужащие.

Россияне были остановлены на блокпосту, утверждает источник. Они ехали из столицы республики Банги в другой город. ​Что именно с ними произошло, неизвестно. Погибшие опознаны.

Ранее стало известно о гибели в ЦАР троих россиян, у двух из которых были пресс-карты «Известий». По данным AFP, их тела нашли в 23 километрах от города Сибут. Агентство отмечало, что россияне были убиты неустановленными вооруженными людьми. Позже в «Известиях» сообщили, что ни одного сотрудника издания на территории ЦАР не было.

Гибель Орхана Джемаля подтвердил главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, сославшись на другого журналиста радиостанции, Максима Шевченко.

О том, что вооруженный контингент из России размещен в Центральноафриканской Республике для «обеспечения безопасности» президента ЦАР Фостен-Арканжа Туадеры и тренировки местных военных, сообщала «Новая газета» со ссылкой на французскую Le Monde в начале июня.

Издание писало о прибывших в страну пяти кадровых военных разведчиках и 170 гражданских инструкторах. Утверждается, что формально они работают на две частные военные компании – ​Sewa Security Services и Lobaye Ltd. Однако, как заявили газете эксперты, речь идет о «российских наемниках» из так называемой «частной военной компании Вагнера» («ЧВК Вагнера»), которая предположительно связана с предпринимателем Евгением Пригожиным, которого называют другом российского президента.

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