В ЦАР не исключили размещения российской базы

«Мы о конкретном развитии базы еще не говорили, но такая возможность не исключается в рамочном соглашении <…>. Если президентами, как верховными главнокомандующими, как руководителями нации, будет принято решение о размещении базы, значит, к этому наши страны придут, ну а мы, как министры, уже будем его реализовывать», — пояснила Кояра.