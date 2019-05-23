В ТРСК вступил в должность новый премьер-министр

Председатель Партии национального единства (ПНЕ) Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар вступил в должность премьер-министра страны, сообщает Турецкое агентство Кипра (TAK).

Татар занял пост главы Кабинета министров ТРСК после того, как ПНЕ и Народная партия достигли договоренности о формировании коалиционного правительства.

До этого правительство возглавлял лидер Республиканской турецкой партии Туфан Эрхюрман.

Эрсин Татар родился в 1960 году в Лефкоше. Избран руководителем Партии национального единства 30 октября 2018 года

В 1982 году окончил Кембриджский университет.