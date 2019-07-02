В треугольнике Россия–Армения-Азербайджан есть много желающих «половить рыбку в мутной воде»

В СМИ распространилась информация о том, что Россия может продать Азербайджану истребители СУ-34 и СУ-35. О том, насколько это осуществимо и нужны ли эти самолеты Азербайджану, рассказал в интервью # доцент РЭУ имени Г.В. Плеханова, член Экспертного совета «Офицеров России», Александр Перенджиев.

— Россия может продать Азербайджану самолеты СУ-34 и СУ-35. Насколько, данная информация соответствует действительности?

— Данная информация пока что из рубрики «фейк-ньюс». В последнее время распространяется очень много сообщений о продаже Россией своих боевых самолетов. Только недавно мне пришлось разоблачать подобную информацию о продаже/поставке официальной Москвой «сушек» Армении и Турции. Теперь вот снова приходится опровергать и эту информацию.

Дело в том, что в треугольнике Россия-Армения-Азербайджан есть много субъектов, желающих «половить рыбку в мутной воде», то есть получить свои дивиденды из-за распространения ложной информации. Возможно, подобные сообщения могут быть результатом проведения информационных спецопераций со стороны, как спецслужб, так и экономических субъектов в сфере продажи вооружения и военной техники.

При этом, хотелось бы отметить, что переговоры между Россией и Азербайджаном, где официальный Баку выступал инициатором, по поводу продажи самолетов СУ-34 и СУ-35, возможно, действительно были. Но никаких контрактов, или даже договоров о намерении их заключить, между двумя сторонами подписано не было. И, полагаю, как минимум в краткосрочной перспективе подобных сделок заключено не будет.

— Насколько данная сделка возможна с учетом всех существующих проблем в регионе, а именно Карабахского конфликта?

— В том то и дело, что продажа российского многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика (СУ-34) и многоцелевого сверхманёвренного истребителя поколения 4++ (СУ-35), может серьезным образом испортить российско-армянские отношения. И такая сделка, действительно, могла бы усилить военную мощь Азербайджана и способствовать снижению переговорного потенциала разрешения нагорно-карабахского конфликта. То есть, усиление военного потенциала официального Баку может привести к полному его сосредоточению на военном пути решения своей территориальной проблемы.

В тоже же время, как говорится, «нет дыма, без огня». Возможно, что информация о продаже Россией своих новейших боевых самолетов Азербайджану также направлена на определение официальным Ереваном более конструктивной позиции на переговорах по Нагорному Карабаху и +7 районам, которая бы способствовала более успешному продвижению переговорного процесса.

— Задолго до этой информации, сообщалось о том, что Азербайджан закупит американские истребители. Как на это будет реагировать Россия?

— Россия, конечно, выразит к этому своё негативное отношение. Однако, Азербайджан, как суверенное государство, может сам определять свою внешнюю военно-техническую политику. Но закупка американских истребителей для официального Баку может нести ряд рисков. Во-первых, они намного дороже российских, и сложнее в эксплуатации. Во-вторых, дальнейшая эксплуатация военных самолетов США также может значительно увеличить их дороговизну.

В-третьих, те же «новейшие» F-35 имеют немалое количество недостатков, которые серьезным образом сказываются на их возможностях в бою. Например, одним из его критических недостатков является неисправность аварийной системы. При катапультировании пилота комплекс радиолокационного опознавания не отправляет автоматический сигнал на радар наземного контроля. То есть, на диспетчерском пункте не будут знать об авиакатастрофе данного истребителя.

Существует много и других недостатков. Но, пожалуй, было бы лучше, чтобы про достоинства и недостатки боевых самолетов, как российских, так и американских всё-таки рассказывал летный военно-технический специалист, а не военный политолог, который ранее прослужил в инженерно-технических частях.