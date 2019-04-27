В Трампа бросили телефон во время выступления

В Индианаполисе недовольный президентом США мужчина бросил смартфон на сцену, на которой находился глава государства.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал NBC News, хозяин Белого дома выступал на собрании Национальной стрелковой ассоциации. В какой-то момент из толпы вылетает смартфон и падает на сцену слева от Трампа.

Секретная служба США быстро вычислила хулигана и задержала его. Во время допроса 31-летний Уильям Роуз заявил, что ничего не бросал. По словам мужчины, неизвестные украли его аппарат. Однако агенты не поверили этим словам. Роуз был арестован.