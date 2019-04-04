В торговых переговорах США и Китая наметился прогресс

Ларри Кадлоу, советник Белого дома по экономике, сообщил в среду о прогрессе в американо-китайских торговых переговорах. На этой неделе переговоры продолжатся в Вашингтоне.

Кадлоу расказал журналистам, что на прошлой неделе участникам переговоров в Пекине удалось добиться значимых результатов. Китай признал наличие таких проблем, как кража интеллектуальной собственности, принудительная передача технологий и взлом компьютерных систем.

Вместе с тем, по словам Кадлоу, переговорщики пока не приняли решений в сфере пошлин на импорт автомобилей.

Американские законодатели занимают выжидательную позицию, наблюдая за ходом многомесячных переговоров.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм, один из ключевых сторонников президента Трампа, в интервью Китайской службе «Голоса Америки» сказал: «Я полон надежд. Думаю, президент прав, когда настаивает на переменах. Мы хотим достичь взаимовыгодной для обеих стран сделки… Мы узнаем об этом через несколько недель».