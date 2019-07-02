В Токио заявили, что ввели санкции против Сеула из-за подрыва взаимного доверия

Правительство Японии считает, что Сеул нанес большой ущерб двусторонним отношениям, и это побудило Токио принять меры по усилению контроля за экспортом ряда товаров в Южную Корею. Как передает ТАСС, с таким разъяснением выступил во вторник на пресс-конференции в японской столице генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

«Нашим отношениям доверия с Южной Кореей нанесен большой ущерб, — сказал он. — Поэтому стало затруднительно продолжать такие двусторонние торговые отношения, которые должны быть основаны на доверии». Он подчеркнул, что усиление контроля за экспортом в Южную Корею имеет отношение к обеспечению безопасности, поскольку товары, ставшие сейчас объектом ограничений, могут быть использованы в военных целях. По словам генсека кабинета, это не противоречит правилам Всемирной торговой организации (ВТО).

В то же время на другой пресс-конференции в Токио министр экономики, торговли и промышленности Хиросигэ Сэко признал во вторник, что санкции в отношении Южной Кореи могут сказаться на деятельности японских компаний.

«Мы будем тщательно следить за развитием ситуации», — заявил он.