В Токио выразили обеспокоенность ситуацией вокруг ядерной программы Ирана

Правительство Японии испытывает серьезную обеспокоенность в связи с тем, что Иран превысил лимит низкообогащенного урана, который был разрешен его договоренностями с постоянными членами Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция) и Германией в 2015 году. Как передает ТАСС, об этом заявил во вторник на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

«Правительство Японии, — сказал он, — испытывает серьезную озабоченность в связи с ситуацией вокруг ядерной программы Ирана, включая лимит на его запасы урана. Мы полностью поддерживаем существующие договоренности на этот счет, которые вносят вклад в усиление международного режима нераспространения ядерного оружия и стабильность в регионе Ближнего и Среднего Востока».

«Правительство, — отметил генсек кабинета, — будет воздействовать на Иран с тем, чтобы он соблюдал свои обязательства».