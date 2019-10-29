В Токио сообщили, что первая группа японских туристов отправляется на юг Курил

Первая пилотная поездка группы японских туристов на южную часть Курил стартует во вторник из порта Немуро на острове Хоккайдо, она положит основу для организации полномасштабных туров такого рода в будущем. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в Токио глава МИД Японии Тосимицу Мотэги.

«Группа, — сказал министр, — отправится в тур на судне. В нее войдут более 40 туристов и сопровождающих лиц. С 30 ноября она планирует посетить острова Кунашир и Итуруп».

«Мы хотели бы, чтобы эта поездка была связана с решением проблемы северных территорий [так в Токио именуют южную часть Курил] и позволила на этой основе продвинуть вперед консультации с Россией о совместной хозяйственной деятельности на островах, — сказал Мотэги — Это станет пробным стартом в разработке полномасштабных туров, соответствующих особенностям этого района».

Поездка продлится ориентировочно до 4 ноября. Об этом ранее сообщили ТАСС в пресс-службе Ростуризма по итогам состоявшейся на Хоккайдо встречи руководителя ведомства Зарины Догузовой с главой Японской туристической организации при Министерстве государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии Хироси Табатой.

По данным МИД Японии, в поездке на Курилы должны принять участие 44 человека, включая сопровождающих чиновников и переводчиков. На Кунашире запланировано посещение православных храмов и музеев, а на Итурупе туристы побывают на горячих источниках и осмотрят белые скалы.(ТАСС)