В Токио не будут ходить поезда

Крупнейшая японская железнодорожная корпорация JR отменит движение на всех своих линиях в столичном регионе в утренние часы в связи с мощным тайфуном «Факсай», который приближается к Токио. Об этом говорится в распространенном в воскресенье сообщении оператора.

Меры будут действовать с момента отправления первых поездов до 08:00. Аналогичные решения приняли также несколько частных железнодорожных компаний и оператор токийского монорельса. Метро будет работать в обычном режиме.

Ранее японские авиаперевозчики были вынуждены отменить в воскресенье по меньшей мере 103 внутренних рейса.

По прогнозам национального метеорологического бюро Японии, тропический шторм к вечеру воскресенья приблизится к центральной японской префектуре Сидзуока и дальше продолжит движение на северо-восток в сторону столицы. В ряде районов в этих частях страны ожидается выпадение до 300 мм осадков в течение суток. Власти призывают жителей не покидать дома без крайне необходимости и быть осторожными при перемещении по улице.

«Факсай» стал пятнадцатым по счету тайфуном, образовавшимся в этом году в Тихом океане. Скорость ветра в его эпицентре сейчас составляет около 40 м/с, а порывов достигает 60 м/с.(ТАСС)