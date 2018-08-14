В токийских аэропортах появилась электронная система распознавания лиц

Японская компания NEC разработала устройство распознавания лиц, система уже проверена на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро, а теперь внедрена в токийских аэропортах Ханэда и Нарита в Токио, сообщает RATA-News со ссылкой на японские СМИ.

Процесс предполагает сканирование паспорта пассажира, затем изображение сравнивается с видео лица, все это происходит мгновенно, так что процедура контроля сильно ускоряется. Разработчики программы утверждают, что система идентифицирует человека даже при попытке изменить свою внешность – прическу, форму лица, использовать цветные контактные линзы.

Система распознавания лиц работает в тестовом режиме. Предполагается собрать данные минимум о 25 тысячах пассажиров. Затем опыт может быть распространен и на другие международные аэропорты страны.

 

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| 2018-08-14T08:10:09+00:00 14 августа 2018, 08:35|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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