В Тихом океане нашли затопленный корабль времен Второй мировой войны

Исследователи глубоководных районов обнаружили авианосец USS Wasp, который был потоплен в Тихом океане в 1942 году. Корабль обнаружила экспедиция на судне Petrel, основанная покойным соучредителем Microsoft Полом Алленом, сообщает CBS News.

Авианосец USS Wasp был частью жестокой воздушной и морской битвы 1942 года, найти корабль помог моряк USS Wasp Джим Форрестер, которому сейчас 98 лет. Тогда ему было 21 год.

«Внезапно нас ударили торпеды. Представьте, что вас ударило прямо сейчас. Одна из торпед поразила топливные баки, и корабль был адом. Я схватил себя за нос и за причиндалы и прыгнул в Тихий океан», — рассказывает Форрестер.

USS Wasp был потерян в течение почти 77 лет. Но глубоководное исследовательское судно Petrel прочесало Тихий океан в поисках давно потерянных военных кораблей и в январе нашло другой авианосец, USS Hornet.

«Я видел, где они нашли Hornet, и сказал: Хорошо, взгляни с другой стороны, и ты найдешь Wasp», — сказал Форрестер.