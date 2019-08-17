В Tesla не стали комментировать ход расследования аварии на МКАД

Tesla не комментирует произошедшую в Москве на прошлой неделе аварию с участием электромобиля этой компании.

«У нас нет комментария на этот счет, но мы просим вас обратиться к данным о возгорании автомобилей и данных о ДТП на нашем сайте», — сообщили в пресс-службе Tesla в ответ на запрос РИА Новости.

Автомобиль Tesla 10 августа столкнулся с эвакуатором на МКАД и загорелся. В результате ЧП пострадали три пассажира Tesla, 41-летний мужчина и двое его детей.

Как сообщил после аварии представитель Moscow Tesla Club, в которой был куплен попавший в ДТП автомобиль, информация об инциденте была направлена в европейский офис компании для расследования.