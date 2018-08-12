В Тель-Авиве протестовали против закона о национальном еврейском государстве

В Тель-Авиве в субботу, 11 августа, прошла демонстрация против закона о национальном еврейском государстве. В акции протеста приняли участие несколько тысяч человек. Демонстранты выкрикивали на арабском и иврите «Равенство» и «Апартеид не пройдет». Участники акции обеспокоены возможной дискриминацией по национальному признаку.

По словам депутата арабского происхождения, демонстрация является «вступлением к дальнейшим протестам против закона». Ранее ряд ушедших в отставку высокопоставленных политиков и представителей сил безопасности выступили с резкой критикой закона. В судах страны на рассмотрении находятся пять исков против спорного закона.

Принятый Кнессетом в июле закон предполагает, что исторической родиной еврейского народа является Израиль, а право на национальное самоопределение есть только у еврейского населения. Кроме того, закон наделяет иврит статусом единственного официального языка государства. Арабский язык получил «специальный статус», который позволит в дальнейшем использовать его в государственных учреждениях.

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