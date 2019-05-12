В Тель-Авиве официально началось «Евровидение-2019»

Международный конкурс «Евровидение-2019» начался в воскресенье в Тель-Авиве с дефиле с участием 41 национальной делегации по «оранжевой дорожке» на площади у театра Габима в центре города, сообщает ТАСС.

В воскресенье в южной части набережной Тель-Авива в парке Чарльза Клора открылась «Деревня «Евровидения». Организаторы отмечают, что это самый большой подобный комплекс, созданный за все время проведения конкурса. На территории в 6 га разместились официальная фан-зона. Там находятся четыре огромных экрана с трансляцией выступлений, бар длиной 100 м и 85 гастрономических палаток, где будут предлагать различные блюда.

Полуфиналы «Евровидения-2019» пройдут в Выставочном центре Тель-Авива 14 и 16 мая, финал состоится там же 18 мая.