В Тель-Авиве начался второй полуфинал «Евровидения-2019»

Второй полуфинал международного конкурса «Евровидение-2019» начался в Тель-Авиве, передает РИА Новости.

Конкурс «Евровидение», в третий раз проходящий в Израиле, открылся в минувшее воскресенье на берегу Средиземного моря.

Официальное открытие прошло в центре Тель-Авива, где представители 41 национальной делегации торжественно прошли по «оранжевой дорожке». Девиз этого года — Dare To Dream, призывающий мечтать смело.