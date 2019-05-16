В Тель-Авиве начался второй полуфинал «Евровидения-2019»

Второй полуфинал международного конкурса «Евровидение-2019» начался в Тель-Авиве, передает РИА Новости.
Конкурс «Евровидение», в третий раз проходящий в Израиле, открылся в минувшее воскресенье на берегу Средиземного моря.
Официальное открытие прошло в центре Тель-Авива, где представители 41 национальной делегации торжественно прошли по «оранжевой дорожке». Девиз этого года — Dare To Dream, призывающий мечтать смело.
Второй полуфинал открыла певица из Армении Srbuk с композицией Walking Out. Далее свои номера представят участники из Ирландии, Молдавии, Швейцарии, Латвии, Румынии, Дании, Швеции, Австрии, Хорватии, Мальты, Литвы, Албании, Норвегии, Нидерландов, Северной Македонии, Азербайджана и представляющий Россию Сергей Лазарев.
По окончании всех выступлений в ходе голосования путевку в финал получат только 10 счастливчиков.