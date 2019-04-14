В Техасе в результате урагана погибли двое детей

В американском штате Техас в результате последствий урагана погибли два ребёнка. Об этом информирует ABC со ссылкой на офис шерифа округа Анджелина.

По данным офиса шерифа, дети трёх и восьми лет погибли из-за падения дерева на автомобиль, в котором они находились.

В экстренных службах округа Монро заявили, что ещё один человек погиб в городе Гамильтон в штате Миссисипи.

Также сообщается о более 20 пострадавших из-за непогоды в этом населённом пункте.

В марте в штате Алабама жертвами смерча стали 23 человека (russian.rt.com)