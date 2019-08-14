В Тегеране заявили о готовности вновь сокращать обязательства по ядерной сделке

Тегеран готов пойти на третий шаг по сокращению выполнения своих обязательств по ядерной сделке, если ситуация с выполнением соглашения другими странами — подписантами не изменится. Об этом в среду заявил президент Ирана Хасан Роухани, передает ТАСС.

«Что касается сокращения нами выполнения своих обязательств по ядерной сделке, то мы сохраним прежний подход. Если по окончанию обозначенного нами 60-дневного срока не будет никаких результатов, то мы непременно перейдем к третьему этапу по сокращению обязательств «, — говорится в заявлении, опубликованном на сайтепрезидента. Он добавил, что «затем будет предоставлен новый срок в 60 дней, чтобы найти решение для этой проблемы».

8 мая 2019 года Роухани объявил, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по ядерной сделке и дает другим участникам 60 дней на то, чтобы вернуться к ее выполнению. 7 июля Тегеран перешел ко второму этапу приостановки (объявил об обогащении урана свыше 3,67%) и пообещал сокращать обязательства каждые 60 дней, если другие участники не будут придерживаться достигнутых договоренностей.

Проблема иранского ядерного досье резко обострилась после одностороннего выхода США из СВПД 8 мая 2018 года и введения против Ирана американских экономических санкций в сфере нефтяного экспорта. По версии иранской стороны, оставшиеся участники сделки, прежде всего европейцы, не в полной мере исполняют свои обязательства в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла.