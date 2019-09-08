В Тегеране заявили, что Европа не выполнила свои обязательства по ядерной сделке

Европейские участники ядерной сделки не смогли выполнить своих обязательств. Как передает ТАСС, об этом в воскресенье заявил глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи после встречи с исполняющим обязанности гендиректора МАГАТЭ Корнелом Феруцэ в Тегеране.

«К сожалению, европейские участники соглашения не смогли выполнить своих обязательства», — цитирует Салехи телерадиовещательная корпорация IRIB. Он добавил, что «ядерная сделка — это не односторонняя договоренность, и Иран будет действовать в соответствии с шагами других участников соглашения».

Президент Ирана Хасан Роухани 4 сентября сообщил, что Тегеран приступит к третьему этапу сокращения выполнения своих обязательств в рамках ядерной сделки 6 сентября. По его словам, страна откажется от соблюдения ограничений на атомные исследования.

| 2019-09-08T14:08:57+00:00 8 сентября 2019, 16:54|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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