В Тегеране заявили, что Европа не выполнила свои обязательства по ядерной сделке

Европейские участники ядерной сделки не смогли выполнить своих обязательств. Как передает ТАСС, об этом в воскресенье заявил глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи после встречи с исполняющим обязанности гендиректора МАГАТЭ Корнелом Феруцэ в Тегеране.

«К сожалению, европейские участники соглашения не смогли выполнить своих обязательства», — цитирует Салехи телерадиовещательная корпорация IRIB. Он добавил, что «ядерная сделка — это не односторонняя договоренность, и Иран будет действовать в соответствии с шагами других участников соглашения».

Президент Ирана Хасан Роухани 4 сентября сообщил, что Тегеран приступит к третьему этапу сокращения выполнения своих обязательств в рамках ядерной сделки 6 сентября. По его словам, страна откажется от соблюдения ограничений на атомные исследования.