В Тегеране напали на сотрудника посольства Португалии

Официальный представитель МИД Ирана Бахрам Касеми сообщил, что во вторник вечером в Тегеране напали на сотрудника посольства Португалии, причиной нападения стала личная неприязнь, передает агентство IRNA.
Инцидент произошел на севере Тегерана. По словам Касеми, согласно данным предварительного расследования и отчету полиции, человек, на которого было совершено вооруженное нападение, был сотрудником дипломатической миссии в Тегеране.
После попытки покушения мужчина иранского происхождения попал в больницу, сейчас его состояние оценивается как нормальное.
Как заявил агентству представитель полиции Бабак Намак Шинас, при нападении использовался пневматический пистолет.(РИА Новости)
| 2019-03-13T10:54:52+00:00 13 марта 2019, 13:07|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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