В Тегеране напали на сотрудника посольства Португалии

Инцидент произошел на севере Тегерана. По словам Касеми, согласно данным предварительного расследования и отчету полиции, человек, на которого было совершено вооруженное нападение, был сотрудником дипломатической миссии в Тегеране.

После попытки покушения мужчина иранского происхождения попал в больницу, сейчас его состояние оценивается как нормальное.