В Тегеране частично восстановлен доступ в интернет

Доступ в интернет для частных пользователей частично восстановлен в Тегеране. Об этом сообщает ТАСС.

В частности, доступ к глобальной сети через модем восстановлен для пользователей компании Mobinnet. Интернет также доступен в ряде иностранных посольств, а также в университетах столицы.

Мобильный интернет на данный момент не доступен для пользователей иранских компаний.

16 ноября иранские власти отключили интернет в стране, оставив доступ только к некоторым онлайн-сервисам. Решение о блокировках было принято на фоне непрекращающихся акций протеста, вызванных трехкратным повышением цен на бензин.

| 2019-11-23T19:55:34+00:00 23 ноября 2019, 20:57|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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