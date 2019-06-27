В Тбилиси заверили, что Грузия есть и будет безопасной страной

Глава МИД Грузии Давид Залкалиани в четверг провел встречу с представителями аккредитованного в Тбилиси дипломатического корпуса, в ходе которой обсудил вопросы безопасности туристов в республике. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства Грузии, информирует ТАСС.

«Министерство иностранных дел как из Тбилиси, так и с помощью всех дипломатических миссий продолжает поддерживать активные связи с международным сообществом в связи с ситуацией, существующей в сфере туризма. Сегодняшняя встреча служила этой цели. Мы ознакомили дипломатический корпус с существующей ситуацией и особо отметили, что Грузия сегодня есть и в будущем будет безопасной страной», — цитирует Залкалиани пресс-служба МИД.

| 2019-06-27T16:22:21+00:00 27 июня 2019, 19:51|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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