В Тбилиси заседает «Евронест»

Сегодня в Тбилиси открылось VIII пленарное заседание Парламентской ассамблеи «Евронест», говорится на сайте ассамблеи.

В мероприятии примут участие европарламентарии и депутаты стран-участниц «Восточного партнерства». Среди гостей форума — президент Грузии Саломе Зурабишвили, председатель парламента Арчил Талаквадзе, вице-спикер Георгий Вольский.

Завершатся заседания «Евронест» 10 декабря.

«Евронест» — это межпарламентская ассамблея, созданная для сближения государств-участников программы «Восточное партнерство» с Евросоюзом.

«Восточное партнерство» (ВП) — программа открытого сотрудничества Европейского союза с шестью странами: Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной. Программа не предусматривает членства в ЕС, но предполагает политическое и экономическое сближение.

Парламентская ассамблея «Евронест» состоит из делегаций из Европейского парламента и делегаций стран «Восточного партнерства» — Азербайджана, Армении, Грузии, Молдовы и Украины. Делегация из Европарламента состоит из 60 человек, а делегации из стран «партнерства» — по 10 из каждой. (sputnik-georgia.ru)

| 2019-12-08T16:07:08+00:00 8 декабря 2019, 18:10|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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