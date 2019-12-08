В Тбилиси заседает «Евронест»

Сегодня в Тбилиси открылось VIII пленарное заседание Парламентской ассамблеи «Евронест», говорится на сайте ассамблеи.
В мероприятии примут участие европарламентарии и депутаты стран-участниц «Восточного партнерства». Среди гостей форума — президент Грузии Саломе Зурабишвили, председатель парламента Арчил Талаквадзе, вице-спикер Георгий Вольский.
«Евронест» — это межпарламентская ассамблея, созданная для сближения государств-участников программы «Восточное партнерство» с Евросоюзом.
«Восточное партнерство» (ВП) — программа открытого сотрудничества Европейского союза с шестью странами: Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной. Программа не предусматривает членства в ЕС, но предполагает политическое и экономическое сближение.
Парламентская ассамблея «Евронест» состоит из делегаций из Европейского парламента и делегаций стран «Восточного партнерства» — Азербайджана, Армении, Грузии, Молдовы и Украины. Делегация из Европарламента состоит из 60 человек, а делегации из стран «партнерства» — по 10 из каждой. (sputnik-georgia.ru)