В Тбилиси протестуют против назначения Георгия Гахария премьер-министром Грузии

Гражданские активисты, которые проводят в Тбилиси бессрочную акцию в центре Тбилиси с требованием отставки главы МВД Грузии Георгия Гахария, собрались у здания парламента, где проходит заседание бюро законодательного органа, а в полдень откроется осенняя сессия.

Манифестанты протестуют против возможного назначения Гахария на пост главы правительства. Активисты пришли к парламенту с плакатами «Стыд» и «Уходи», свистят и шумят, пишет ekhokavkaza.com. Учатники акции считают недопустимым назначение на должность премьера главы МВД, поскольку продолжается официальное расследования дела о возможном превышении силы полицейскими при силовом разгоне митинга 20-21 июня.

Ранее сегодня, 3 сентября, участники протестного движения «Стыдно!» провели митинг у центрального офиса правящей партии «Грузинская мечта» в Тбилиси, где на заседание политсовета и встрече с парламентским большинством обсуждались изменения в правительстве и кандидатура на пост премьер-министра страны.

Один из организаторов движения Гига Макарашвили заявил, что в случае перехода Гахария на премьерский пост, градус конфронтации в обществе только вырастет. «Мы подтверждаем, что готовы быть более активными на всех фронтах, открытых Бидзиной Иванишвили. Мы готовы дать ответ. Назначения Гахария станет еще одной идейной пощечиной грузинскому обществу. Это будет означать начало еще более активной фазы диктатуры», — сказал Макарашвили.