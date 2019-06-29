В Тбилиси проходит «Марш свободы» с требованием отставки главы МВД

Оппозиционные партии и гражданские активисты собрались в субботу в центре Тбилиси на «Марш свободы», чтобы вновь потребовать отставки главы МВД Грузии Георгия Гахария, сообщает sputnik-georgia.ru.

Место сбора у всех было разное: сторонники бывшей правящей партии «Единое национальное движение» собрались около Тбилисского концертного зала, а партия «Европейская Грузия — движение за свободу» — около метро «Руставели». На  площади Первой республики было место сбора организаторов молодежных акций протеста, которые проходили все эти дни у парламента Грузии на проспекте Руставели.
У многих в руках плакаты, на которых нарисован окровавленный глаз и написано «Уходи» — так манифестанты напоминают о жестоком разгоне первой акции в ночь на 21 июня, когда два человека потеряли глаз.  На некоторых манифестантах белые футболки с надписями красным цветом «Гахария уходи».

Полиция расположена по всему проспекту Руставели и следит за безопасностью.

«Это единое общественное движение, у которого было три требования, по которым существует общий консенсус. Власти удовлетворили два из них, сейчас осталось одно требование — отставка Гахария», — сказал один из организаторов акции Георгий Мшвениерадзе.

Оппозиция требует отставки министра внутренних дел Гахария как ответственного за действия полиции в ночь на 21 июня.

| 2019-06-29T20:13:26+00:00 29 июня 2019, 20:49|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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