В Тбилиси проходит «Марш свободы» с требованием отставки главы МВД

Место сбора у всех было разное: сторонники бывшей правящей партии «Единое национальное движение» собрались около Тбилисского концертного зала, а партия «Европейская Грузия — движение за свободу» — около метро «Руставели». На площади Первой республики было место сбора организаторов молодежных акций протеста, которые проходили все эти дни у парламента Грузии на проспекте Руставели.

У многих в руках плакаты, на которых нарисован окровавленный глаз и написано «Уходи» — так манифестанты напоминают о жестоком разгоне первой акции в ночь на 21 июня, когда два человека потеряли глаз. На некоторых манифестантах белые футболки с надписями красным цветом «Гахария уходи».

Полиция расположена по всему проспекту Руставели и следит за безопасностью. «Это единое общественное движение, у которого было три требования, по которым существует общий консенсус. Власти удовлетворили два из них, сейчас осталось одно требование — отставка Гахария», — сказал один из организаторов акции Георгий Мшвениерадзе. Оппозиция требует отставки министра внутренних дел Гахария как ответственного за действия полиции в ночь на 21 июня.

Оппозиционные партии и гражданские активисты собрались в субботу в центре Тбилиси на «Марш свободы», чтобы вновь потребовать отставки главы МВД Грузии Георгия Гахария, сообщает sputnik-georgia.ru.