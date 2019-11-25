В Тбилиси оппозиция снова вышла на акцию

Грузинская оппозиция не прекращает протесты после того, как парламент провалил голосование по поправкам в Конституцию о переходе на пропорциональную систему парламентских выборов.

Объединенная оппозиция в понедельник проводит в Тбилиси новую акцию: анонсированы шествие, митинг и возобновление пикетирования парламента, сообщает Sputnik Грузия.

Участники акции собрались на площади Республики в 19:00 (совпадает с бакинским временем). Затем акция-шествие должна переместится к парламенту страны на проспекте Руставели, где начнется пикетирование здания, чтобы во вторник представители «Грузинской мечты» не смогли зайти и провести заседание.

Лидеры оппозиции уверяют, что протест носит мирный характер и будет длиться до тех пор, пока власть не сделает конкретные шаги, чтобы разрядить ситуацию.

Один из лидеров «Европейской Грузии» Давид Бакрадзе заявил, что партии договорились, что часть участников акции останется у парламента в течение всей ночи. Акция продолжится во вторник с утра.