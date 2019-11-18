В Тбилиси около 15 автобусов спецназа прибыли на акцию протеста

Около 15 желтых автобусов с сотрудниками спецназа, а также бригады патрульной полиции прибыли к зданию парламента Грузии, которое пикетировали протестующие оппозиционеры и их сторонники, требующие роспуска парламента и проведения внеочередных выборов, передает телекомпания «Рустави 2».
В парламент, входы которого заблокировали оппозиционеры, должны прийти депутаты из парламентского большинства для проведения заседания бюро.
«Видно, как к зданию приехали около 15 автобусов со спецназом. На месте также находится беспрецедентное количество бригад патрульной полиции», — сообщило ТВ, показывая кадры в прямом эфире.(РИА Новости)
| 2019-11-18T16:46:24+00:00 18 ноября 2019, 16:57|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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