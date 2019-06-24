В Тбилиси началось автошествие с требованием отставки главы МВД

В Тбилиси началось автомобильное шествие от площади Первой республики к зданию министерства внутренних дел Грузии.

Шествие пройдет до здания министерства, у которого участники потребуют отставки министра внутренних дел Георгия Гахариа.

Несмотря на выполнение правящей партией «Грузинская мечта» требования митингующих о проведении парламентских выборов по пропорциональной избирательной системе, акция продолжится перед зданием грузинского парламента до 19:00.

Участники акции заявляют, что продолжат протесты до выполнения всех их требований.

Отметим, что требования митингующих об отставке министра внутренних дел и освобождении 305 человек, задержанных во время акции в Тбилиси 20 июня, пока не выполнены. (report)