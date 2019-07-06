В Тбилиси митингующие проводят шествие к дому основателя правящей партии

Участники акции протеста в Тбилиси, требующие отставки главы МВД Грузии Георгия Гахария, проводят в субботу вечером «Марш свободы» по центральному проспекту столицы и направляются к дому основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили, трансляцию с акции протеста ведут в прямом эфире грузинские телекомпании.
Шествие проводится на 17-й день протеста. Митингующие держат в руках плакаты с надписью «Гахария GO!» и национальные флаги, громко играет музыка. В шествии участвуют как обычные граждане, так и члены оппозиционных партий и их сторонники.
| 2019-07-06T22:17:25+00:00 6 июля 2019, 23:45|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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