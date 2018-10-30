В Татарстане задержали боевиков, готовивших серию терактов

В Татарстане ФСБ разоблачила законспирированную террористическую ячейку, связанную с «Исламским государством», сообщили в Центре общественный связей ведомства.

«В момент изъятия оружия из схрона в Набережных Челнах захвачен с поличным один из участников группы. Одновременно проведены задержания еще шесть ее членов и 11 граждан, попавших под их влияние», — рассказали в ФСБ.

Во время обысков у задержанных изъяли огнестрельное оружие, боеприпасы, экстремистскую литературу и атрибутику «Исламского государства», передает РИА Новости.

Отмечается, что члены группы планировали совершить «ряд резонансных акций», а затем присоединиться к боевикам в Сирии. Их лидером был житель Набережных Челнов, уже судимый за пропаганду идей ИГ.

Спецоперация прошла в координации с подразделениями МВД и Росгвардией.

За первые девять месяцев 2018 года ФСБ удалось предотвратить пятнадцать терактов.

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