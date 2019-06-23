В Татарстане произошел пожар на пассажирском теплоходе

Силовой кабель загорелся на пассажирском теплоходе «Василий Чапаев», который следовал по реке Волга из Москвы в город Тетюши в Татарстане, пострадавших нет, сообщает РИА Новости пресс-служба МЧС РФ.

«На реке Волга вблизи населенного пункта Нижний Услон произошло возгорание в машинном отделении двухпалубного пассажирского теплохода Василий Чапаев, следовавшего по маршруту Москва-Тетюши… Предварительно горел силовой кабель дизель-генератора», — говорится в сообщении, пишет ria.ru.