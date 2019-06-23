В Татарстане произошел пожар на пассажирском теплоходе

Силовой кабель загорелся на пассажирском теплоходе «Василий Чапаев», который следовал по реке Волга из Москвы в город Тетюши в Татарстане, пострадавших нет, сообщает РИА Новости пресс-служба МЧС РФ.
«На реке Волга вблизи населенного пункта Нижний Услон произошло возгорание в машинном отделении двухпалубного пассажирского теплохода Василий Чапаев, следовавшего по маршруту Москва-Тетюши… Предварительно горел силовой кабель дизель-генератора», — говорится в сообщении, пишет ria.ru.
Теплоход находится на ходу, после проверки оборудования и проветривания продолжит движение. Отмечается, что на борту 129 пассажиров, 42 члена экипажа.
| 2019-06-23T02:29:16+00:00 23 июня 2019, 06:40|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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