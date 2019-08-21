В Ташкенте произошел сильный пожар в телецентре

Сильный пожар произошел минувшей ночью на территории Национальной телерадиокомпании Узбекистана (НТРК) в Ташкенте, пострадавших нет, сообщает в среду управление пожарной безопасности узбекистанский столицы.
По данным управления, 21 августа в 01.54 на оперативный пульт поступило сообщение о возгорании на территории НТРК — горела столовая и вспомогательные помещения на площади 400 квадратных метров. Боевые пожарные расчёты прибыли на место пожара в 02.00, огонь был локализован в 02.45  и ликвидирован в 03.36 . На ликвидации пожара было задействовано 12 единиц техники.
«Погибших и пострадавших в результате пожара не зафиксировано», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание электросети. Сумма причинённого ущерба устанавливается, добавили в управлении.
| 2019-08-21T08:44:00+00:00 21 августа 2019, 10:32|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss