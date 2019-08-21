В Ташкенте произошел сильный пожар в телецентре

Сильный пожар произошел минувшей ночью на территории Национальной телерадиокомпании Узбекистана (НТРК) в Ташкенте, пострадавших нет, сообщает в среду управление пожарной безопасности узбекистанский столицы.
По данным управления, 21 августа в 01.54 на оперативный пульт поступило сообщение о возгорании на территории НТРК — горела столовая и вспомогательные помещения на площади 400 квадратных метров. Боевые пожарные расчёты прибыли на место пожара в 02.00, огонь был локализован в 02.45 и ликвидирован в 03.36 . На ликвидации пожара было задействовано 12 единиц техники.
«Погибших и пострадавших в результате пожара не зафиксировано», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание электросети. Сумма причинённого ущерба устанавливается, добавили в управлении.