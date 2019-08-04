В Танзании при крушении легкомоторного самолета погибли два человека

Два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета в Танзании, сообщает газета Standard Digital со ссылкой на власти страны.
По данным газеты, в субботу легкомоторный четырехместный самолет Sling вылетел из Уганды и направлялся в Малави, когда потерпел крушение. На борту находились пилот и пассажир самолета, оба граждане ЮАР, передает ria.ru.
Как сообщает управление гражданской авиации Танзании, самолет подал сигнал о проблеме с двигателем, после чего пропал с радара. Сообщается, что после крушения самолет полностью разрушился и загорелся.
| 2019-08-04T15:05:50+00:00 4 августа 2019, 16:07|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss