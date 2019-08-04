В Танзании при крушении легкомоторного самолета погибли два человека

По данным газеты, в субботу легкомоторный четырехместный самолет Sling вылетел из Уганды и направлялся в Малави, когда потерпел крушение. На борту находились пилот и пассажир самолета, оба граждане ЮАР, передает ria.ru.

Как сообщает управление гражданской авиации Танзании, самолет подал сигнал о проблеме с двигателем, после чего пропал с радара. Сообщается, что после крушения самолет полностью разрушился и загорелся.