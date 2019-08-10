В Танзании 62 человека сгорели заживо, собирая бензин

62 человека погибли и 70 получили серьезные ожоги в результате взрыва топлива, вытекшего из перевернувшегося бензовоза в Танзании. Об этом сообщает танзанийское издание The Citizen.

Инцидент произошел 10 августа в городе Морогоро.

На дороге опрокинулся бензовоз, топливо разлилось на сотню метров. К месту аварии подъехали десятки мотоциклистов, которые начали набирать бензин в канистры.

Внезапно раздался взрыв. Жертвами стали как те, кто воровал бензин, так и случайные прохожие.

Очевидцы рассказали, что один из тех, кто собирал топливо, курил сигарету.

Многие тела сгорели до неузнаваемости, сообщили изданию представители местных властей.

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