В так называемой ДНР сообщили, что силовики 20 раз за сутки нарушили перемирие

Украинские военные 20 раз нарушили перемирие в Донбассе за прошедшие сутки, передает РИА Новости со ссылкой на представительство самопровозглашенной так называемой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Там рассказали, что всего было зафиксировано 20 нарушений перемирия за прошедшие сутки со стороны ВСУ. Ранее сообщалось, что восемь человек погибли, шесть получили ранения на территории ДНР из-за военных действий с 25 по 31 октября 2019 года.

Уточняется, что украинские военные применили более 40 мин, кроме того по территории республики велся огонь из гранатометов и стрелкового оружия. Всего силовики использовали 211 единиц боеприпасов.

В пятницу в ДНР также заявляли о 16 нарушениях со стороны ВСУ за сутки.

Ранее сообщалось, что восемь человек погибли, шесть получили ранения на территории ДНР из-за военных действий с 25 по 31 октября 2019 года(lenta.ru).