В Таиланде поймали крокодила, десять дней плававшего у берегов Пхукета

Морской крокодил, замеченный десять дней назад рыбаками в море у одного из пляжей популярного у туристов острова Пхукет в Таиланде, наконец пойман, сообщает в воскресенье интернет-версия газеты Nation.

Рептилию поймала в сети одна из групп, участвовавших в поисковой операции, которая продолжалась все десять дней с момента первого обнаружения животного. За время операции крокодил неоднократно уходил от преследователей, подныривая под расставленные сети. Специалистам по отлову крокодилов из департамента рыболовства министерства сельского хозяйства Таиланда вместе с местными рыбаками, входившими в группу, удалось обнаружить рептилию около 04.00 (00.00 мск) в воскресенье и поймать ее сетью около островка Ко Ката неподалеку от пляжа Лаян на Пхукете, говорится в сообщении, передает ria.ru.

​Рептилия доставлена в исследовательский центр рыболовства провинции Пхукет, сообщает издание.

Специалистам пока не удалось выяснить, как крокодил попал в район моря у острова Пхукет. Ранее морские крокодилы, обычный ареал обитания которых находится значительно южнее Пхукета, уже несколько раз появлялись в море у берегов популярного у туристов острова, однако такие случаи чрезвычайно редки. В нескольких случаях замеченные в прошлом в море у Пхукета морские крокодилы оказывались «беглецами» из частных зоопарков.

29 просмотров