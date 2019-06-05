В Таиланде генерал сохранил пост премьер-министра

Генерал Прают Чан-Оча сохранил пост премьер-министра Таиланда. За его кандидатуру в среду проголосовало 500 парламентариев страны. Прямую трансляцию голосования, которое началось после 10-часовых дебатов, вели местные телеканалы, сообщает ТАСС.

На должность премьер-министра также претендовал лидер Партии будущего Тханатхорн Чунгрунгреангкит. Его кандидатуру выдвинула коалиция из политических объединений, выступающих против военного правительства. Он получил 244 голосов депутатов.

Голосование шло более часа. Каждый народный избранник по очереди выходил к микрофону и объявлял имя кандидата, за которого он отдает свой голос. В выборах премьера Таиланда приняли участие 747 из 750 депутатов и сенаторов. Воздержались от голосования трое парламентариев, в том числе глава сената и спикер Палаты представителей.