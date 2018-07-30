В Таджикистане убиты четверо иностранных туристов

Власти Таджикистана рассматривают как террористический акт наезд на группу иностранных туристов. Об этом заявил в понедельник, 30 июля, глава МВД республики Рамазон Рахимзода.

Министр рассказал журналистам, что власти в данный момент рассматривают различные версии произошедшего, включая «ДТП, разбойное нападение и грабеж, убийство. Также не исключается версия террористического акта». Как указывает официальный сайт МВД Таджикистана, автомобиль, совершивший наезд на иностранцев, позднее был обнаружен. Предположительно, кроме водителя, в нем находились еще три человека. Одного предполагаемого преступника силовикам удалось задержать, двое были убиты при попытке оказать вооруженное сопротивление. Позднее удалось задержать еще трех человек, подозреваемых в связи с группировкой, совершившей это преступление. Еще трое объявлены в розыск.

В воскресенье, 29 июля, автомобиль совершил наезд на семерых иностранных туристов, путешествующих по Таджикистану на велосипедах. Три человека погибли на месте, один скончался в больнице. Среди погибших два гражданина США, один швейцарец и подданный Нидерландов. Еще один турист — гражданин Франции — доставлен в больницу с ножевыми ранениями. Преступники скрылись с места происшествия.

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