В Таджикистане размер могил будет определять правительство

Власти Таджикистана определили допустимый размер могил на кладбищах страны, следует из официального постановления правительства, опубликованного в газета «Джумхурият», сообщает Sputnik Таджикистан.

Из документа о порядке содержания и эксплуатации кладбищ следует, что размер могилы не должен превышать 2 метра в длину и 1,5 метра в ширину.

Нельзя ставить и большие надгробия, для них в правительстве республики также предусмотрели определенный размер.
Длина горизонтальной надгробной плиты не должна превышать полтора метра, ширина – одного метра, а высота – полметра. В свою очередь, вертикальная плита должна быть не выше одного метра, составлять полметра в ширину и быть толщиной не более 10 сантиметров.

Контролировать соблюдение правил будут представители комитета и местные органы власти.

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| 2018-08-28T15:50:13+00:00 28 августа 2018, 15:50|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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