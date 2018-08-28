В Таджикистане размер могил будет определять правительство

Власти Таджикистана определили допустимый размер могил на кладбищах страны, следует из официального постановления правительства, опубликованного в газета «Джумхурият», сообщает Sputnik Таджикистан.

Из документа о порядке содержания и эксплуатации кладбищ следует, что размер могилы не должен превышать 2 метра в длину и 1,5 метра в ширину.

Нельзя ставить и большие надгробия, для них в правительстве республики также предусмотрели определенный размер.

Длина горизонтальной надгробной плиты не должна превышать полтора метра, ширина – одного метра, а высота – полметра. В свою очередь, вертикальная плита должна быть не выше одного метра, составлять полметра в ширину и быть толщиной не более 10 сантиметров.