В Таджикистане начинаются учения ОДКБ «Нерушимое братство-2019»

Открытие учений стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Нерушимое братство-2019» состоится в понедельник на полигоне Харб-Майдон в Таджикистане, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

Уточняется, что учение пройдет в два этапа. На первом военные быстрого развертывания Центральноазиатского региона проведут контртеррористическую операцию по уничтожению и блокированию боевых групп и отрядов незаконных вооруженных формирований. Участие примут военнослужащие России, Таджикистана, Кыргызстна и Казахстана.

На втором этапе коллективные миротворческие силы ОДКБ проведут операцию по поддержанию мира в Центральноазиатском регионе коллективной безопасности. Участие примут еще два военных контингента — из Армении и Беларуси. (РИА Новости)